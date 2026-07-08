Serafini: "Amorim e Cardinale hanno finalmente parlato di vincere"
Tanti e diversi gli spunti che sono emersi dalla conferenza stampa di Ruben Amorim, presentato come nuovo allenatore del Milan, che si è svolta nella sede di via Aldo Rossi nel primo pomeriggio di mercoledì. La parola più ricorrente sia per il portoghese che per il proprietario americano Gerry Cardinale è stata quella di vincere. Questo l'obiettivo del nuovo corso. Le dichiarazioni di Amorim sono state commentate dal giornalista Luca Serafini nell'editoriale video del portale Milan Community.
MILAN, AMORIM E CARDINALE HANNO FINALMENTE PARLATO DI VINCERE
Il commento di Luca Serafini sulle parole di Ruben Amorim in conferenza stampa: "Amorim ha parlato a lungo e in maniera molto pacata. Si è scusato subito per il non saper ancora parlare in italiano e questo è uno dei passi che mi è piaciuto di più: io non sopporto che alcuni giocatori dopo un anno, due o addirittura tre non sappiano ancora la lingua del luogo dove stanno giocando. Amorim è stato molto diretto. La cosa fondamentale è che sia lui che Cardinale abbiano parlato finalmente di vincere: Amorim è andato addirittura oltre e ha parlato di dominare il campionato".
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