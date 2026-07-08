Domani tocca alla Francia: Maignan e Rabiot verso una nuova titolarità

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Mike Maignan e Adrien Rabiot vanno verso una nuova titolarità in questo Mondiale, domani nei quarti di finale contro il Marocco

La serata di domani, alle ore 22, propone il primo quarto di finale del Mondiale, un remake di una delle due semifinali di quattro anni fa: a Boston si gioca la sfida tra la Francia e il Marocco, una delle due squadre non europee rimasta in gioco. In palio un posto tra le migliori quattro al mondo e una sfida contro la vincente del quarto che si disputerà la sera successiva tra la Spagna e il Belgio. Una gara molto equilbrata e dai mille significati, che vedrà ancora titolari due giocatori del Milan.

FRANCIA, MAIGNAN E RABIOT VERSO LA TITOLARITÀ

Secondo quanto viene riportato da L'Equipe nella giornata di oggi, domani sera la Francia dovrebbe schierarsi con la stessa formazione che ha iniziato contro il Paraguay: l'unico dubbio riguarda Barcola o Doué, con il primo in vantaggio. Verso l'ennesima titolarità i milanisti Mike Maignan e Adrien Rabiot, pedine insostituibili per Didier Deschamps: il portiere ha giocato tutti i minuti delle cinque gare disputate, il centrocampista tutti quelli delle quattro gare in cui è stato in campo dal momento che ha saltato la sfida contro la Norvegia.