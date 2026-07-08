Marchetti su Modric: "La volontà del Milan l'abbiamo capita bene. Dipende da lui"

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Luka Modric si avvicina alla permanenza in rossonero dopo le parole di Ruben Amorim: il commento del collega Luca Marchetti

Nella conferenza stampa con cui Ruben Amorim si è presentato al Milan, inevitabile per il tecnico portoghese parlare anche del futuro di Luka Modric. Queste le parole di Amorim: "È un giocatore che vogliamo tenere, ho parlato con lui due volte. Se serve posso andare a parlarci ancora, non mi stanco. È incredibile, è un punto di riferimento per noi. Non vi dico che farà tutte le partite, ma vogliamo contare su Modric per la prossima stagione. Il board ha parlato con lui, io ho parlato con lui: credo di riaverlo tra qualche giorno, ora deve riposare dopo il Mondiale".

MODRIC, VOLONTÀ DEL MILAN L'ABBIAMO CAPITA MOLTO BENE

Le parole di Luca Marchetti sul futuro di Luka Modric, più vicino al Milan dopo le dichiarazioni di Ruben Amorim in conferenza stampa: "Finora Modric ha pensato al Mondiale. Ha avuto modo di parlare con Amorim che ha fatto capire quanto il Milan ha voglia di Modric. Modric si è trovato molto bene a Milano e ha dimostrato di essere all'altezza: dipenderà da lui, la volontà del Milan l'abbiamo capita bene. Mai come in questo caso la volontà del giocatore è determinante"