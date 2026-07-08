Di Marzio: "Il Milan deve anche vendere adesso prima di concretizzare altri acquisti"

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Gianluca Di Marzio ha provato a illustrare le prossime mosse del Milan in questa sessione estiva di calciomercato

Il Milan si è attivato improvvisamente sul calciomercato: ha chiuso in pochissimo tempo sia Gonçalo Ramos, attaccante portoghese già ufficializzato dal club, che anche Mario Gila, difensore che è in arrivo nei prossimi giorni dalla Lazio. Un doppio colpo da circa 100 milioni di euro che getta già luce su quelle che sono le intenzioni del club di Gerry Cardinale. Nel corso di Calciomercato - L'Originale il giornalista esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato delle strategie del Milan.

IL MILAN DEVE VENDERE PRIMA DI CONCRETIZZARE ALTRI ACQUISTI

Il commento sulle prossime mosse del Milan da parte del giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio: "Il Milan deve anche vendere adesso, deve fare delle uscite prima di concretizzare altri acquisti. Amorim vuole guardare in ritiro da vicino altri giocatori, oggi per esempio ha citato Chukwueze e Musah. Si è vista l’Udinese oggi a Casa Milan: club attento a giocatori che possono essere sul mercato come Atta che però per prenderlo ci vogliono dai 40 milioni in su".