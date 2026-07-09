TOP NEWS dell'8 luglio: le prime parole di Amorim, il progetto di Cardinale

TOP NEWS dell'8 luglio: le prime parole di Amorim, il progetto di CardinaleMilanNews.it
Oggi alle 01:00News
di Francesco Finulli
Le migliori notizie del Milan nella giornata di oggi 8 luglio: dalle prime parole di Ruben Amorim, al progetto di Gerry Cardinale

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, mercoledì 8 luglio 2026:

Cardinale: "Ho preso le mie persone migliori e le ho portate al Milan. Abbiamo lavorato a lungo per avere Amorim"

LIVE MN - Amorim: "Un onore essere qui, sono felicissimo. Siamo qui non per evitare di perdere ma per vincere"

Milan, Luka Modric ha deciso: resterà un altro anno in rossonero