Cardinale: "Ho preso le mie persone migliori e le ho portate al Milan. Abbiamo lavorato a lungo per avere Amorim"

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Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha introdotto Ruben Amorim, nuovo allenatore della squadra rossonera

Ad introdurre Ruben Amorim prima della sua conferenza stampa di presentazione è stato il patron rossonero Gerry Cardinale che ha dichiarato: “Buon pomeriggio, grazie mille per essere qui. Come sapete è una giornata molto importante per l’AC Milan, essere qui con voi per presentarvi il nuovo allenatore. Avete visto quante cose sono cambiate dalla fine dell’ultima stagione. Per la prima volta da quando sono proprietario ci saranno molte cose nuove.

Molto spesso in tante circostanze cosa succede? Prima si va dal direttore sportivo, poi dal capo, poi dal coach. In un mese abbiamo fatto sei mesi di meeting. Tutto questo per rivedere il rapporto tra tecnico e la società. Noi vogliamo riportare il Milan al suo grande e glorioso passato, ed è importante per tutti: noi giochiamo per vincere. Non è che ci mettiamo a giocare per non perdere. Questo deve essere il nostro nuovo stile. Deve essere un calcio eccitante, bello da guardare.

Voglio creare una nuova cultura. Stop col passato. Sono qui adesso, sono il responsabile in prima linea. Ma dietro di me c’è tutto un team. Abbiamo lavorato a lungo per avere Ruben come pietra miliare del nostro team, che ha grande profondità. È importantissimo parlare di queste persone. Ho preso le mie persone migliori e le ho portate nella casa del Milan. Faremo in modo che le azioni che faremo parleranno da sole”.