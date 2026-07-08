Amorim su Gonçalo Ramos: "Mi piace tanto. Contro la Croazia ha segnato in mezzo a tre difensori"

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Durante la conferenza stampa di oggi a Casa Milan, Ruben Amorim si è presentato come nuovo allenatore rossonero

Ruben Amorim, intervenuto oggi in conferenza stampa a Casa Milan, ha commentato così l'arrivo in rossonero di Gonçalo Ramos e il futuro di Rafael Leao:

Perché Gonçalo Ramos? E su Leao?

"Non voglio parlare dei singoli. Non spetta a me dire perché è stato scelto. Vedo la squadra, il lavoro di squadra e poi mi piace vedere i giocatori. Non vediamo solo i nomi, guardiamo i profili: facciamo scouting e vediamo cosa c'è dietro. Mi piace tanto Gonçalo, l'avete visto con la Croazia: in mezzo a tre difensori ha segnato, ed è una cosa che si vede spesso anche in Italia questa situazione. Le persone guardano solo il talento, io vedo invece proprio un giocatore. Si tratta di vederlo giocare ben inquadrato nella squadra. Guardate Gonçalo giocare, vi basta guardarlo giocare 5 minuti. Lui per me è un messaggio: vuol dire che crediamo nel gruppo e nella squadra. È stato un arrivo veloce. Leao ha giocato molto bene ai Mondiali, ma sono felice di tutta la squadra in generale".

Nessun allenatore prima di oggi è stato presentato da Cardinale. A questo vantaggio cos'altro può aggiungere sul mercato? Ha preso una decisione su Leao?

"Non vi parlo in modo specifico dei singoli. Sono felice della squadra. Gerry voleva farvi vedere quanto ci sta lavorando, quanto c'è per questa squadra. Vuol dire che c'è anche pressione, certo. Bisogna adeguarsi al mercato: devo valutare la squadra, spiegare i profili, chiarire i dubbi. Poi Bobby ne parla con Halmstadt ed Hendrick ne parla col Club. Dobbiamo scoprire ancora approfonditamente le caratteristiche di ogni giocatore, dobbiamo vedere come reagiscono e soprattutto se vogliono essere qui. C'è da capire questo prima della fine del mercato, ma comunque sono felicissimo della squadra attuale".