Amorim: "Farò del mio meglio per il Milan. Non per me, ma per il club. E' una promessa"

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Durante la conferenza stampa di oggi a Casa Milan, Ruben Amorim si è presentato come nuovo allenatore rossonero

Ruben Amorim ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni:

Le hanno spiegato il contesto attuale del Milan, che arriva da due anni veramente difficili? Perché quest'anno il tifoso del Milan deve fidarsi? Cosa è cambiato?

"So che può essere dura lato tifosi uscire da questo periodo. So qual è il feeling in città, so cosa vuol dire aver perso l'ultima di campionato con tutte le sue consequenze. Ho subito chiesto come risolvere la cosa. La risposta c'è stata ed è stata eccellente. Devo convincere i tifosi. Non posso dire che sarà subito strabiliante. I tifosi sono smart, non posso insultare l'intelligenza di nessuno. Ma posso promettere che farò sempre il meglio per il club. Non il meglio per me, ma per il club. Farò del mio meglio per l'AC Milan, è una promessa. Non posso cambiare in 24 ore, si comincia piano piano. Comincia tutto nel preseason, come ci presentiamo agli altri e al mondo. Abbiamo questa responsabilità non solo per il Milan, ma per il calcio italiano. Ho fatto errori e farò errori, ma c'è un'idea su come voglio giocare. Dal primo incontro di Serie A vogliamo vincere. Si vince la prima partita, la seconda e poi si costruisce tutta la struttura".

Al Milan è mancata una figura umana che facesse la differenza. Come sarà nei confronti dei giocatori che hanno dubbi? Cosa pensa di dare a livello umano allo spogliatoio?

"Se posso dirlo. La cultura italiana e portoghese ha a che fare col contatto e sono fatto in questo modo. Chiaro che bisogna saper indicare l'errore. Sarò sempre onesto con i miei uomini. Sarò equo, corretto, so che è così che si ottiene la fiducia dei giocatori. Quello che posso dire in questo momento è che sono come voi, mi piace il contatto umano. Abbiamo un team eccezzionale che si occupa dei giocatori: abbiamo tutto sotto controllo. Poi serve anche un modo attraente di giocare: vogliamo dare l'opportunità ai giocatori di fare bene e questo può aiutarci a vincere".