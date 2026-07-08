Amorim: "Chukwueze rimane, Cissè e Comotto inizieranno con noi"
Queste le parole di Ruben Amorim in conferenza stampa sulla rosa del suo Milan:
Hai una deadline ideale per avere una rosa al completo e lavorarci al meglio?
"Il tema principale è avere dei giocatori, alcuni sono in Coppa del Mondo e altri devono ancora fare le vacanze. Comunque sono molto tranquillo. Ho la conoscenza sui giocatori, ma devo vederli in allenamento. Più che una deadline sul mercato voglio allenare i miei giocatori. Riusciremo ad essere competitivi anche con la squadra attuale".
Quanti acquisti pensa che servono per fare il suo gioco? Può rivalutare Chukwueze e Saelemaekers?
"Ci sono dei giocatori che l'anno scorso non erano qui. Chukwueze rimane con noi, servono giocatori che possono fare l'uno contro uno. Saelemaekers può giocare a destra e a sinistra, gli piace fare l'uno contro uno. Cissè e Comotto inizieranno con noi, non so cosa accadrà. Troveremo nuovi giocatori che l'anno scorso non c'erano. Se giocano bene, se assorbono le mie idee allora troveremo un posto per loro: prima di guardare fuori guardiamo bene dentro. Poi dopo la preseaon decideremo, ma sempre con attenzione al budget. Il proprietario è qui... Valuteremo i giovani, Chukwueze ha grandi qualità e ci dà alternative".
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