Amorim: "Chukwueze rimane, Cissè e Comotto inizieranno con noi"

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Durante la conferenza stampa di oggi a Casa Milan, Ruben Amorim si è presentato come nuovo allenatore rossonero

Queste le parole di Ruben Amorim in conferenza stampa sulla rosa del suo Milan:

Hai una deadline ideale per avere una rosa al completo e lavorarci al meglio?

"Il tema principale è avere dei giocatori, alcuni sono in Coppa del Mondo e altri devono ancora fare le vacanze. Comunque sono molto tranquillo. Ho la conoscenza sui giocatori, ma devo vederli in allenamento. Più che una deadline sul mercato voglio allenare i miei giocatori. Riusciremo ad essere competitivi anche con la squadra attuale".

Quanti acquisti pensa che servono per fare il suo gioco? Può rivalutare Chukwueze e Saelemaekers?

"Ci sono dei giocatori che l'anno scorso non erano qui. Chukwueze rimane con noi, servono giocatori che possono fare l'uno contro uno. Saelemaekers può giocare a destra e a sinistra, gli piace fare l'uno contro uno. Cissè e Comotto inizieranno con noi, non so cosa accadrà. Troveremo nuovi giocatori che l'anno scorso non c'erano. Se giocano bene, se assorbono le mie idee allora troveremo un posto per loro: prima di guardare fuori guardiamo bene dentro. Poi dopo la preseaon decideremo, ma sempre con attenzione al budget. Il proprietario è qui... Valuteremo i giovani, Chukwueze ha grandi qualità e ci dà alternative".