Milan scatenato: dopo Ramos, ecco Gila. E ora il trequartista: tre opzioni

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Dopo Gonçalo Ramos, il Mian ha chiuso anche per Gila per rinforzare la difesa. Ora caccia ad un nuovo trequartista

Dopo la fumata grigia di lunedì, Milan e Lazio si sono risentite nuovamente ieri e hanno risolto le piccole divergenze di valutazione di Mario Gila, arrivando così ad un accordo definitivo per il trasferimento in rossonero del difensore classe 2000. Il rilancio milanista è stato decisivo per chiudere l'affare per una cifra che, con i bonus e con il cartellino di Lorenzo Calvani, terzino sinistro della Primavera biancoceleste (che comunque approderà al Milan in separata sede per 2,5 milioni), arriva a 30 milioni di euro.

DOPO RAMOS, ECCO GILA: IL MILAN HA GIÀ INVESTITO OLTRE 100 MILIONI

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che ricorda che il 50% della parte fissa andrà al Real Madrid. Dopo le visite mediche di rito, Gila firmerà il suo nuovo contratto quinquennale e con ogni probabilità sarà presente lunedì al raduno del Diavolo a Milanello. Dopo Gonçalo Ramos, il Milan ha chiuso quindi un'altra priorità di Ruben Amorim che fin dal primo giorno aveva chiesto in primis un centravanti e un difensore centrale. Siamo solo all'8 luglio, ma il club di via Aldo Rossi ha già investito più di 100 milioni di euro. E la campagna di rafforzamento di Gerry Cardinale non si fermerà qui.

MERCATO MILAN: ORA CACCIA AD UN TREQUARTISTA. TRE NOMI

Dopo attacco e difesa, ora i dirigenti rossoneri si concentreranno a rinforzare la trequarti. In uscita, non è un mistero, c'è Rafael Leao e il Diavolo ha già in mente tre nomi per sostituirlo: in pole c'è Konstantinos Karetsas, mancino classe 2007 che il Genk valuta intorno ai 40 milioni di. Una valutazione senza dubbio importante, ma a Casa Milan sono convinti che il greco possa diventare un top mondiale in futuro. Le altre due piste su cui stanno riflettendo in via Aldo Rossi sono invece quelle che portano a Can Uzun dell'Eintracht Francoforte e Kerim Alajbegovic del Bayer Leverkusen. Quest'ultimo è molto apprezzato soprattutto da Zlatan Ibrahimovic che nei giorni scorsi ha speso bellissime parole nei suoi confronti dopo il suo gol al Qatar al Mondiale.