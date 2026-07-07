Calciomercato Milan su Gila, l'agente Camaño in sede: le sue parole all'uscita dall'incontro con la dirigenza

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Alejandro Camaño, agente del difensore spagnolo Mario Gila, stamattina ha incontrato la dirigenza rossonera a Casa Milan: le sue parole

Ore cruciali e frenetiche a Casa Milan per cercare di andare in porto con la trattativa per Mario Gila. Il club rossonero ha trovato da diversi giorni l'accordo con il calciatore che si unirebbe di buon grado alla rosa di Ruben Amorim. Il problema, in questo momento, è l'intesa con la Lazio che non vuole meno di 30 milioni, dal momento che dovrà corrisponderne circa la metà al Real Madrid, e che ha rifiutato una prima offerta milanista di circa 5 milioni in meno. L'agente di Gila, Alejandro Camaño, questa mattina è stato a Casa Milan e ha parlato all'uscita dalla sede.

GILA AL MILAN, LE PAROLE DELL'AGENTE A CASA MILAN

L'agente di Mario Gila, l'argentino Alejandro Camaño, è stato intervistato dai colleghi di Sky Sport al di fuori dal Casa Milan dopo l'incontro con la dirigenza rossonera per la trattativa con la Lazio per il centrale spagnolo: "Come sempre, tutti gli incontri con i club italiano vanno molto bene. Gila? Abbiamo tante trattative, stiamo lavorando"