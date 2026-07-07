News Pulisic: "Mi sono fatto male a caviglia e ginocchio in una sola azione. Ora è il momento di riposare un po'"

vedi letture

Christian Pulisic ha parlato dopo l'eliminazione dal Mondiale del suo nuovo infortunio e della delusione per non aver passato il turno

Il Mondiale degli Stati Uniti e di Christian Pulisic si è concluso agli ottavi contro il Belgio. L'attaccante del Milan si è anche infortunato ed è stato costretto a lasciare il campo per un problema alla caviglia destra. Nel post-partita, il giocatore rossonero ha parlato così del suo futuro come riporta ESPN: "Mi sono slogato completamente la caviglia e il ginocchio in una sola azione. Vabbè, pazienza. Ho tempo per riposare. È solo un modo sfortunato di finire il Mondiale. Quest'estate mi sentivo davvero bene e pensavo di essere al top della forma. Sono deluso. Non ho avuto i momenti che speravo di avere per cercare di aiutarci a fare il salto di qualità e battere una squadra così forte. Sono deluso da me stesso, ovviamente, ma cercherò di rimanere positivo. Ho fatto molte cose buone e anche la squadra ha fatto lo stesso".

Per Pulisic non è stato un Mondiale semplice a causa degli infortuni: "E' stato un torneo terribile, prima con un infortunio e poi con un altro. È stato brutto. È stata dura. È stato difficile da gestire per me, ma abbiamo un'ottima squadra e ci sono tanti ragazzi che si sono messi in luce in questo torneo e che faranno bene in futuro. Eravamo molto fiduciosi e ci sono sicuramente molte cose di cui essere orgogliosi, ma è sempre difficile quando perdi come abbiamo fatto oggi. Penso che abbiamo offerto delle ottime prestazioni in questo Mondiale. Abbiamo superato il nostro girone in modo piuttosto dominante e poi abbiamo vinto la partita contro la Bosnia. Possiamo sicuramente essere orgogliosi, ma noi vogliamo puntare più in alto. Vogliamo essere in grado di competere con alcune delle migliori squadre al mondo e ci manca solo quel piccolo passo in più, ma ci siamo quasi".

Pulisic ha poi parlato anche della partita contro il Belgio: "Non direi che non siamo stati aggressivi. Il Belgio aveva un buon piano di gioco e ci hanno creato molti problemi, hanno recuperato molti palloni vaganti e sono stati bravi in area di rigore. Alla fine, è questo che conta e loro sono stati cinici". Il supporto di tifosi americani in questo Mondiale è stato incredibile: "Siamo grati per il supporto che ci hanno dato quest'estate, tutto il sostegno che ci hanno dimostrato è stato incredibile. I ricordi di aver disputato una Coppa del Mondo negli Stati Uniti mi accompagneranno per sempre e siamo davvero grati per il loro tifo".

Ora per Pulisic è il momento di riposarsi un po' in vacanza prima di tornare ad allenarsi con il Milan: "Per me, significa semplicemente passare un po' di tempo con la famiglia e dimenticare per un po' la partita, ovviamente, e cercare di riposarmi un po'. Torneremo tra qualche settimana per la preparazione pre-campionato e con la nazionale, senza dubbio. C'è ancora molto che vogliamo realizzare".