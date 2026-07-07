M.Orlando: "Trump ne spara una ogni giorno, ma la bruttissima figura la fa Infantino"

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Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così del caso Balogun: "Trump ne spara una ogni giorno, ma la bruttissima figura la fa Infantino"

Massimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così del caso Balogun: "Trump ne spara una ogni giorno, ma la bruttissima figura la fa Infantino. Sei te il capo e non puoi avere paura di dire no al presidente dell'America, non doveva mai succedere una roba del genere. Ovviamente Trump non doveva mettere bocca ma è Infantino che ha superato il limite, andrebbe mandato via subito".

LE PAROLE DI MALAGO' SUL CASO BALOGUN

Giovanni Malagò, presidente della FIGC, si è scagliato contro la decisione della FIFA che ha tolto la squalifica all'attaccante degli Stati Uniti Balogun. Così a “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, le sue parole sono state riportate da gazzetta.it: "Mi è sembrata veramente un'assurdità, sono andato anche a guardare questo articolo 27 che consente o consentirebbe alla Fifa e solo alla Fifa, per cui non è replicabile nei vari campionati nazionali e dico meno male perché sarebbe veramente l'Armageddon.

È inutile che ce la raccontiamo, questa scelta ha un evidente sapore politico, lo ha scritto anche il New York Times. Questo oggettivamente è un precedente pericolosissimo, un precedente politico pericolosissimo. Spero se ne rendano conto anche perché io sono un fautore di questo Mondiale con gli stadi pieni a prescindere dall'entertainment e del business, qui c'è il calcio che sta trionfando. Però quando vedi una decisione così si perde la meritocrazia che è la base del calcio".