De Paola su Leao: "Il mio giudizio rimane negativo, ma lo sto vedendo sul pezzo ora"
È iniziata ufficialmente la nuova era del Milan. Nella tarda mattinata di oggi Rúben Amorim è arrivato all'aeroporto di Linate, dove è stato accolto dai rappresentanti del club e da alcuni tifosi curiosi di vedere il nuovo allenatore rossonero.
Dopo settimane di attesa e numerose indiscrezioni, il tecnico portoghese ha finalmente raggiunto Milano per iniziare il suo percorso in Italia. Il programma dei prossimi giorni prevede il trasferimento a Milanello, la conoscenza delle strutture e la conferenza stampa di presentazione prima del via al ritiro estivo. All'uscita dallo scalo Amorim ha manifestato grande soddisfazione, spiegando di essere orgoglioso di guidare un club così prestigioso e determinato a costruire una squadra in grado di competere subito per i massimi obiettivi.
Intanto Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Lo vedo molto serio, concentrato, non indugia mai sull'estetica col Portogallo. Se è cambiato come sembra lo si può tenere, ma deve essere continuo così. Il mio giudizio rimane negativo, ma lo sto vedendo sul pezzo ora. Se certi giocatori attuano certe strategie per strappare un contratto, dico di sì. Ma per me negli anni ha dimostrato di non essere affidabile e strappa la prestazione sol oquando devi decidere se tenerlo o meno".
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