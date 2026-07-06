Bergomi positivo: “Amorim mi piace ma deve imparare a cambiare, lo richiede la Serie A”

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Beppe Bergomi commenta l’arrivo di Amorim al Milan

Durante l'ultima puntata di Calciomercato - L'Originale, Beppe Bergomi ha commentato l'arrivo di Ruben Amorim al Milan. Queste le sue parole.

"È un allenatore che a sua detta neanche il Papa gli fa cambiare il sistema di gioco, quindi è intransigente, ma arriva in un campionato dove dovrà confrontarsi con altri allenatori ed è un campionato che vuole il cambiamento anche nella stessa partita, quindi sono curioso di vederlo. A me piace come si pone, quindi voglio sapere il suo cambiamento e come farà giocare il suo Milan"