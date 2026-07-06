Primo Piano LIVE - Amorim atterrato a Milano: "Orgoglioso di essere qui, è una grande sfida"

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Prima giornata in Italia per Ruben Amorim e primi contatti con il mondo Milan per l'allenatore portoghese

14.47 - Casa Milan e Milanello: il programma di Ruben Amorim

Il nuovo allenatore del Milan è atterrato in Italia e ora si trova in hotel in città: nel pomeriggio sarà a Casa Milan per un primo contatto con la sede rossonera. Nel pomeriggio di domani ci sarà invece la prima visita a Milanello.

14.03 - Le prime parole di Ruben Amorim da allenatore del Milan

Ruben Amorim, appena sbarcato in Italia, ha risposto alle domande dei giornalisti che l'hanno accolto in aeroporto. Queste le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato.

Amorim parte in italiano: “Sono davvero molto felice di essere qui. È un onore essere l’allenatore del Milan”. Poi il resto dell'intervista è in inglese.

Perché hai scelto il Milan? “Se vedi una mia vecchia intervista dicevo che questo è un club speciale per me. È una grande sfida. Dopo l’ultima volta (al Manchester United, ndr) mi sono detto di scegliere sfide meno impegnative, eppure eccomi qua (ride, ndr), è una sfida ancora più grande. Ma sono orgoglioso di essere qua, ora voglio lavorare con il mio staff e i miei giocatori… Sono veramente felice di essere qui”.

Ruben, sei a Milano per vincere? “Non puoi venire al Milan senza questa mentalità. Abbiamo tanto da fare, ma se sei l’allenatore del Milan devi giocare per vincere”.

13.56 - Ruben Amorim atterra a Milano

Con qualche minuto d'anticipo sulla tabella di marcia prevista Ruben Amorim è atterrato all'aeroporto di Linate! Il nuovo allenatore del Milan è pronto per questa avventura impegnativa e stimolante: il portoghese sarà in Italia per qualche giorno, poi tornerà in Portogallo e infine sarà nuovamente in Italia per il raduno di Milanello previsto per il 12 luglio. Comincia la nuova era del Milan di Cardinale, c'è Ruben Amorim alla guida tecnica.

Giornata importante per Ruben Amorim, che sbarca in Italia e avrà un primo contatto con il mondo Milan. Seguitela con il live testuale di MilanNews.it