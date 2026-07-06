Il papà di Haaland fa tremare i tifosi del City: “Qualsiasi giocatore vorrebbe giocare per il Real Madrid, non si sa mai”

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Il papà di Haaland afferma che qualsiasi giocatore vorrebbe giocare nel Real Madrid

L'estate del Real Madrid e di Florentino Perez è appena iniziata ma è stata già contrassegnata da parecchi colpi in entrata, e il mercato è ancora lungo. Dopo le voci che hanno rivelato di una possibile offerta di 200 milioni per Olise, affare che però non pare possa prendere quota vista la totale chiusura del presidente del Bayern Monaco, il mirino del numero 1 del Madrid potrebbe passare ad Haaland.

In tal senso, il papà del fenomeno norvegese, ha parlato così a DAZN ES: "Trasferimento al Real Madrid? È molto felice al Manchester City e ha un contratto lungo, stiamo aspettando la nuova stagione, ma qualsiasi persona vorrebbe giocare per il Real Madrid. Non si sa mai cosa può succedere".