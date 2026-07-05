Niklas Sule ci ripensa, giocherà ancora: ecco dove

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Il centrale tedesco Niklas Sule, classe 1995, aveva annunciato il ritiro a fine stagione: è arrivato un ripensamento, scenderà in campo in ottava serie

Una delle scelte più mediaticamente forti, al termine della scorsa stagione, era stata quella del ritiro di Niklas Sule, centrale della Nazionale tedesca e del Borussia Dortmund che, anche per via dei tanti infortuni patiti, aveva comunicato la decisione di appendere le scarpette al chiodo. Una notizia sempre sorprendente quando arriva da un calciatore di soli 30 anni ma che fa capire bene la difficoltà che il giocatore ha avuto per prenderla. Ciononostante oggi Sule ha fatto dietrofront e comunicato che giocherà ancora, pure se a un livello di molto inferiore alla Bundesliga.

SULE NON SI RITIRA: GIOCHERÀ IN OTTAVA SERIE

A comunicare la sua immediata uscita dal ritiro è stato lo stesso Niklas Sule, intervenuto nella giornata di domenica in diretta a Sky Sport DE. Il centrale ha dichiarato che continuerà la carriera nel SV Tiefenbach, squadra di ottava serie. Le sue parole: "Sono molto felice di vivere finalmente il calcio da una prospettiva completamente diversa, dove si tratta esclusivamente dello sport in sé e non di un business o di denaro. AI SV Tiefenbach giocano due dei miei migliori amici, e uno di loro lavora qui persino come allenatore. Dopo 13 anni di calcio professionistico, per me è un dono assoluto poter stare in campo con i miei amici e potermi godere appieno, ancora una volta, la gioia di questo splendido sport".