Dalla Spagna: l'Al Hilal in pressing su Casadò, ma il giocatore non è convinto di andare in Arabia
Nelle scorse settimane, il Barcellona e Marc Casadò hanno concordato che un trasferimento del giovane centrocampista classe 2003 durante questo mercato estivo è l'opzione migliore per tutti. Il suo agente Jorge Mendes ci sta lavorando e ha sul tavolo diverse offerte, in particolare quella dell'Al Hilal che ad oggi è il club più interessato e che ha presentato l'offerta migliore.
Lo riferisce Marca che però aggiunge poi che il giocatore non è del tutto convinto di trasferirsi in Arabia Saudita, nonostante il ricco stipendio che gli arabi gli hanno offerto. Su Casadò hanno messo gli occhi anche altre società, come per esempio il Milan e l'Atletico Madrid che stanno valutando il possibile acquisto del giovane centrocampista spagnolo. Il Barcellona punta ad incassare dalla sua cessione circa 30 milioni di euro, bonus compresi.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan