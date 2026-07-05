Dalla Spagna: l'Al Hilal in pressing su Casadò, ma il giocatore non è convinto di andare in Arabia

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Marc Casadò, centrocampista in uscita dal Barcellona che è stato accostato anche al Milan, è finito nel mirino degli arabi dell'Al Hilal

Nelle scorse settimane, il Barcellona e Marc Casadò hanno concordato che un trasferimento del giovane centrocampista classe 2003 durante questo mercato estivo è l'opzione migliore per tutti. Il suo agente Jorge Mendes ci sta lavorando e ha sul tavolo diverse offerte, in particolare quella dell'Al Hilal che ad oggi è il club più interessato e che ha presentato l'offerta migliore.

Lo riferisce Marca che però aggiunge poi che il giocatore non è del tutto convinto di trasferirsi in Arabia Saudita, nonostante il ricco stipendio che gli arabi gli hanno offerto. Su Casadò hanno messo gli occhi anche altre società, come per esempio il Milan e l'Atletico Madrid che stanno valutando il possibile acquisto del giovane centrocampista spagnolo. Il Barcellona punta ad incassare dalla sua cessione circa 30 milioni di euro, bonus compresi.