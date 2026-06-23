Thiago Silva ritorna a casa: a 42 anni ripartirà dal Fluminense
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Thiago Silva giocherà nel Fluminense la prossima stagione.
Thiago Silva, campione di Portogallo con il Porto di Farioli, aveva comunicato a fine stagione di abbandonare il club dopo soli sei mesi. Il futuro era tutto da scrivere e le opzioni nella sua testa erano molteplici. Alla fine, l'ex rossonero ha optato per un ritorno romantico, un ritorno a casa, perché il brasiliano ha firmato nuovamente per il Fluminense.
A quasi 42 anni, dopo la parentesi nel 2024/2025, Thiago Silva torna a vestire la maglia dei granata-verde-bianco. "Alcune storie non finiscono mai.
Il mostro Thiago Silva è tornato al Fluminense", ha commentato il club sul proprio profilo Instagram.
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