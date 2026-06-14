Yaya Toure, prima panchina da allenatore: è quella dello Slovan Bratislava

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Yaya Toure è ufficialmente il nuovo allenatore dello Slovan Bratislava, club slovacco, con il quale ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Dopo l'avventura nelle giovanili del Tottenham e quella da secondo allenatore nell'Arabia Saudita di Roberto Mancini, la leggenda del Manchester City Yaya Toure ha ufficialmente trovato la sua prima panchina da primo allenatore. Stiamo parlando di quella dello Slovan Bratislava, squadra slovacca che ha anche affrontato il Milan nella Champions League 2024/2025.

L'ivoriano ha firmato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2029. "Sono davvero felice ed entusiasta, non vedo l'ora di metterci al lavoro tutti insieme a partire da lunedì" sono state le sue prime parole riportare dal club in seguito alla presentazione del tecnico.