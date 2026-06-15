Sorpresa Ecuador: il milanista Estupinan parte della panchina al debutto Mondiale
Dopo le sfide Germania-Curaçao e Olanda-Giappone, il programma di questa serata Mondiale proseguirà all'1 italiana con la sfida tra Costa d'Avorio ed Ecuador, due formazioni che si candidano a essere sorprese del torneo. La partita si disputerà a Philadelphia, in Pennsylvania. La sorpresa arriva dall'undici sudamericano e riguarda da vicino il Milan: infatti, il calciatore rossonero Pervis Estupinan, sempre titolare nel 3-4-3 del CT Beccacece, partirà dalla panchina. Titolare e capitano, tra gli africani, l'ex milanista Franck Kessie.
COSTA D'AVORIO-ECUADOR, LE FORMAZIONI: ESTUPINAN IN PANCHINA
Di seguito le formazioni ufficiali di Costa d'Avorio ed Ecuador: il milanista Pervis Estupinan in panchina. I due undici titolari con le panchine:
COSTA D'AVORIO (4-2-3-1): Y. Fofana; Singo, Konan, Agbadou, Douè; S. Fofana, Kessie; Pepe, Y. Diomande, Touré; Wahi. A disp.: Kone, Lafont, O. Diomande, Kossounou, Operi, Ndicka, Seri, Sangare, Guiagon, Oulai, Bonny, Adingra, Diakite, Diallo, Guessand. All. Fae
ECUADOR (3-4-3): Galindez; Hincapie, Ordonez, Pacho; Minda, Vite, Franco, M. Caicedo; Yeboah, E. Valencia, Plata. A disp.: Ramirez, Valle, Torres, Estupinan, Preciado, Porozo, Medina, Alcivar, A. Valencia, Paez, Castillo, Rodriguez, J. Caicedo, Angulo, Arevalo. All. Beccacece
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