Reijnders: "Volevo vincere più di una Supercoppa ma quando mio padre mi ha detto che il City era interessato..."

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Tijjani Reijnders racconta come è nata la trattativa con il Manchester City e come ha deciso di lasciare il Milan dopo solo due anni

L'anno scorso, di questi tempi, il Milan aveva appena ceduto Tijjani Reijnders al Manchester City a peso d'oro. Una cessione pesante da digerire per i tifosi ma richiesta, in presenza dell'offerta di un club di quella portata, anche dal giocatore. Nella lettera che ha scritto al The Players Tribune, l'ex calciatore milanista ha parlato e raccontato di come è nata la trattativa con il club inglese e come ha maturato la decisione di lasciare il Milan dopo due stagioni.

REIJNDERS RACCONTA COME HA LASCIATO IL MILAN

Il racconto di Tijjani Reijnders su come è nata la trattativa con il Manchester City e sulla decisione presa nel corso della scorsa estate di lasciare il Milan: "Purtroppo, nella mia seconda stagione, le nostre prestazioni non sono state degne di un club come il Milan. Volevo vincere qualcosa in più rispetto alla sola Supercoppa, perché i tifosi meritavano un grande titolo, ma quando mio padre mi ha detto che il City era interessato, Marina mi ha detto: "Devi andare".