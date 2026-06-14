Reijnders: "Volevo vincere più di una Supercoppa ma quando mio padre mi ha detto che il City era interessato..."
L'anno scorso, di questi tempi, il Milan aveva appena ceduto Tijjani Reijnders al Manchester City a peso d'oro. Una cessione pesante da digerire per i tifosi ma richiesta, in presenza dell'offerta di un club di quella portata, anche dal giocatore. Nella lettera che ha scritto al The Players Tribune, l'ex calciatore milanista ha parlato e raccontato di come è nata la trattativa con il club inglese e come ha maturato la decisione di lasciare il Milan dopo due stagioni.
REIJNDERS RACCONTA COME HA LASCIATO IL MILAN
Il racconto di Tijjani Reijnders su come è nata la trattativa con il Manchester City e sulla decisione presa nel corso della scorsa estate di lasciare il Milan: "Purtroppo, nella mia seconda stagione, le nostre prestazioni non sono state degne di un club come il Milan. Volevo vincere qualcosa in più rispetto alla sola Supercoppa, perché i tifosi meritavano un grande titolo, ma quando mio padre mi ha detto che il City era interessato, Marina mi ha detto: "Devi andare".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan