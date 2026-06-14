Pellegatti duro: "Sono i tre anni più brutti della storia del Milan"

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Carlo Pellegatti definisce questi ultimi tre anni rossoneri come i più brutti dell'intera storia del Milan

Per un tifoso del Milan non sono state tre settimane facili e, anche se sembra che finalmente Cardinale farà delle scelte sul futuro del club, non è detto che queste siano garanzia di successo nelle prossime settimane. Anche se sicuramente è un piccolo passo in avanti. Sicuramente dalla fine della stagione, fallimentare, a oggi, sono successe tante cose e non è successo niente, molta confusione e un progetto non molto chiaro. Carlo Pellegatti intervenuto a QSVS ne ha parlato in toni duri.

PELLEGATTI, TRE ANNI PIÙ BRUTTI DELLA STORIA DEL MILAN

Il commento di Carlo Pellegatti su come ha vissuto queste ultime tre settimane: "Le ho vissute fino a due giorni fa con la coscienza di star per vivere e di avere vissuto un periodo di straordinaria intensità, nella sua negatività. Io ho sempre detto che questi tre anni, per quello che è successo, sono i tre anni più brutti della storia del Milan. Sul piano sportivo anche l’anno di Farina è stato meglio. A livello di calcio non ho dubbi che siano i tre anni peggiori. Non ho mai visto un allenatore inseguire in capitano, un allenatore esonerato che ha fatto una conferenza stampa, bugie su un Milan compatto per poi vedere le cose che sono emerse dopo con Ibra che chiama i giocatori e Allegri che non va d’accordo con Ibra. Sono cose mai successe".

