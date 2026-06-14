Primo Piano Rivoluzione in mediana: Fofana in uscita, dubbi su Modric e Rabiot ma ci sarebbe una grande conferma

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Un focus sul calciomercato del Milan e sulla possibile rivoluzione a centrocampo. Spicca il possibile addio di Fofana in estate

Il tempo passa sempre più veloce e l'estate del Milan non sembra ancora voler decollare del tutto, anzi. Il ritardo che la società rossonera ha sulla propria tabella di marcia è incredibile, quasi surreale: al 14 giugno il club non ha ancora annunciato allenatore, amministratore delegato e direttore sportivo. Con calma, non c'è fretta. Intanto anche la situazione per quanto riguarda il calciomercato sembra essere alquanto critica. Dalle parti di Milanello sembra esserci un fuggi fuggi generale. Dall'addio (probabile) di Youssouf Fofana alle pericolose situazioni di Adrien Rabiot e Luka Modric. Potrebbe però esserci anche una notizia positiva in tutto questo caos. Una conferma che farebbe felice molti tifosi milanisti.

FOFANA-MILAN SIAMO AI SALUTI FINALI

Quella tra il centrocampista francese e il Milan è una storia mai sbocciata del tutto, fatta da momenti positivi e situazioni del tutto negative. Arrivato dal Monaco nell'estate 2024 per 26 milioni di euro, il mediano rossonero ha diversi estimatori in Europa e anche in Arabia. A gennaio infatti era stato avvicinato anche in Turchia dal Fenerbahce, ma il francese aveva deciso di non muoversi a stagione ancora in corso. Ora la situazione è totalmente rivoluzionata: siamo in estate ed il calciatore è in uscita. Con la maglia del Milan Fofana ha totalizzato 88 presenze ufficiali condite da 3 reti e ben 13 assist.

DA MODRIC A RABIOT: CONFERMA PER JASHARI?

Tante situazioni e tutte diverse tra di loro. Per quanto riguarda il futuro di Luka Modric ad oggi non è ancora niente deciso. Luka vuole prima conoscere quello che sarà il nuovo allenatore del Milan e vorrà quindi parlarci per capirne le intenzioni dal punto di vista dell’identità tecnico-tattica che il sostituto di Massimiliano Allegri vorrà dare alla squadra. Dopo questo confronto, allora arriverà la decisione definitiva da parte del campionissimo croato.

Anche il futuro di Adrien Rabiot è legato a un filo. Arrivato nei giorni finali dello scorso agosto, solo per volontà di mister Allegri, il francese non ha ancora parlato con il club. La nota positiva? I due anni di contratto che lo legano al Diavolo, ma non è assolutamente da escludere che possa lasciarsi convincere da Max e che anche la partecipazione alla prossima Champions League, che il Milan non può garantirgli. In tutto questo caos ci sarebbe però una possibile conferma: quella di Ardon Jashari. Il talento svizzero è corteggiato da mezza Europa, in Italia da Como, Atalanta e Juventus. Il centrocampista rossonero però ha già detto chiaramente nei giorni scorsi ai suoi agenti: la volontà, forte, è quella di rimanere perché, al netto del contratto, il desiderio è quello di mettersi alla prova e dimostrarsi all'altezza lungo una stagione "vera" E non condizionata da un grave infortunio come quello subito a settembre scorso. Una notizia positiva per un centrocampo, quello del Milan che dovrà essere assolutamente rinforzato con nuovi e forti elementi.