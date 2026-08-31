Calciomercato Milan: gli ultimi aggiornamenti a un giorno dal termine
A poco più di 24 ore dalla fine di questa sessione di mercato estiva, il Milan sembra, almeno per il momento aver completato le proprie trattative in entrata. A meno di clamorose novità quindi, il calciomercato milanista ha regalato al nuovo Milan di mister Ruben Amorim due difensori (Diawara e Mario Gila), due esterni offensivi ma con caratteristiche diverse (Diego Moreira e Omari Hutchinson) e una prima punta (Gonçalo Ramos). Da tenere conto anche i tanti e importanti giocatori rientranti dai rispettivi prestiti (Camarda, Chukwueze, Musah, Terracciano) oltre alla conferma fondamentale di un top player come Luka Modric. Tanti soldi spesi e un investimento nel quale il Milan proverà a rientrare dalle cessioni, tante anche se per ora in prestito, eseguite finora in uscita.
CALCIOMERCATO MILAN: IL PUNTO DELLA SITUAZION
Come quello in entrata, anche il mercato in uscita ha subito molti cambiamenti e stravolgimenti. Athekame, Chris Nkunku, Rafa Leao e Santiago Gimenez hanno salutato la compagnia, destinazione Lione (prestito con diritto) Lipsia (prestito con diritto di riscatto), Galatasaray (titolo definitivo) e Porto (presitito con diritto di riscatto). Anche la situazione di Youssouf Fofana è ormai destinata a risolversi con un addio. Il francese sarà presto un nuovo giocatore del Lione in prestito con diritto di riscatto. Resterà quindi da capire se a un giorno dalla fine, il Milan riuscirà a completare (e liberare) la rosa secondo le idee e volontà di Amorim. Ballano ancora le situazioni di Tomori, Bondo (vicino al Sassuolo) e probabilmente Pietro Terracciano. In queste ultime ore potrà davvero accadere di tutto.
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