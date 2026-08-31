Live MN Notizie calciomercato Milan: la giornata LIVE! Hutchinson è già sveglio, visite per Gimenez

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La redazione di MilanNews.it vi accompagnerà minuto per minuto con tutte le notizie calciomercato Milan attraverso il seguente live.

NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: LE ULTIME MINUTO PER MINUTO

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8:30 | HUTCHINSON STA SVOLGENDO LE VISITE MEDICHE

Stando a quanto documentato dalla redazione di MilanNews.it, Omari Hutchinson è arrivato alla Clinica La Madonnina per sottoporsi al consueto iter di visite mediche con il Milan. Successivamente il 2003 anglo-giamaicano si recherà presso il centro sportivo Ambrosiano per l'idoneità sportiva ed infine a Casa Milan dove firmerà il contratto che lo legherà al club rossonero per questa stagione.

7:00 | IL PROGRAMMA ODIERNO DI HUTCHINSON

Il nuovo fantasista del Milan si prepara a vestire ufficialmente i colori rossoneri. Omari Hutchinson è arrivato ieri sera all’Hotel Melia dove ha passato la notte. Oggi la prima giornata da giocatore del Milan, tra visite mediche, idoneità sportiva e ovviamente firma sul contratto a Casa Milan. I rossoneri acquistano, seppur con un prestito oneroso con diritto di riscatto, un vero e proprio trequartista di qualità, in grado di agire su tutto il fronte offensivo. L'anglo-giamaicano è considerato un talento in Premier League, forse non ancora sbocciato del tutto.

6:30 | VISITE MEDICHE PER GIMENEZ

Santiago Gimenez si trova a Porto, in Portogallo, per iniziare la sua avventura con la squadra di Francesco Farioli. Il messicano ha salutato così i tifosi del Milan ad un anno e mezzo dal suo arrivo in rossonero: "Un saluto a tutti: grazie! Sono pronto, è emozionante e sono felice perché è una nuova opportunità". Gimenez lascia il Milan in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Oggi sosterrà le visite mediche.

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Amici ed amiche di MilanNews.it, buona domenica a tutti!

Sarà una giornata importante per il calciomercato del Milan, perché, a due giorni ormai scarsi dalla fine delle trattative, il club rossonero deve mettere a punto diverse operazioni sia in entrata che in uscita. La redazione di MilanNews.it vi accompagnerà minuto per minuto con tutte le notizie calciomercato Milan attraverso il presente live e gli approfondimenti su sito e app.