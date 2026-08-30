Calciomercato Moretto su Hutchinson al Milan: "Riscatto a più di 40 milioni. Amorim ha spinto molto per averlo"

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Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sull'operazione Omari Hutchinson al Milan

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sull'operazione Omari Hutchinson al Milan: "Operazione chiusa, in serata il giocatore sarà a Milano. Le cifre definitive ve le proviamo a far capire: si tratterà di un prestito oneroso molto alto, mi dicono addirittura superiore ai 4 milioni di euro, con un diritto di riscatto - quindi diritto, non obbligo - fissato a una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Insomma, dovrà fare una grande stagione per convincere il Milan a trattenerlo.

Vi posso rivelare un retroscena: Amorim ha spinto molto per averlo. Nelle varie chiamate avute nelle ultime ore, gli ha fatto capire che sarà un giocatore importante e che vuole aiutarlo a crescere per farlo diventare uno dei più forti del campionato italiano".