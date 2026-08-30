Anche il Bestikas ci ha provato per Fofana, ma il giocatore non è convinto dalla destinazione

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Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Youssouf Fofana, in uscita dal Milan

Nel corso del consueto appuntamento (notturno) con il video aggiornamento sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Santiago Gimenez, prossimo a diventare un nuovo calciatore del Porto di Francesco Farioli: "Era stato un tira e molla durato più di qualche settimana. Chiusura avvenuta nella serata di questa sera perché Porto e Milan hanno trovato un accordo sulla base di un prestito gratuito con diritto di riscatto a 18 che può diventare obbligatorio al compimento di determinate condizioni. Santi Gimenez viaggerà credo nella giornata di domani (oggi, ndr), però la prima uscita è stata completata".

Fabrizio Romano ha poi aggiunto: "18 milioni a cui andranno poi aggiungere dei bonus, che hanno definito in serata Cardinale e Villas Boas. Questo è il taglio in più. Prestito gratuito. L'operazione di Gimenez si completerà in queste ore. Per quanto riguarda uscite Milan bisogna continuare a tenere d'occhio giò nelle prossime ore Youssouf Fofana perché c'è questa possibilità Galatasaray che vi abbiamo raccontato. Ci ha provato il Besiktas, ma il giocatore non è convinto, al Galatasaray andrebbe ma al momento occhio ancora alla Premier League".