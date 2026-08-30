Pedullà sul mercato del Milan: "Mi aspetto ancora qualcos'altro oltre Hutchinson"

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Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan.

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan: "Hutchison è ormai virtualmente un nuovo trequartista del Milan: un'operazione impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo. Nelle prossime ore il giocatore è atteso a Milano per sostenere le visite mediche. Mi aspetto però ancora qualcos'altro dai rossoneri, anche considerando che Gimenez si sta avvicinando al Porto e che molte cose cambieranno in questa ultimissima fase di calciomercato. Tra domenica, lunedì e martedì, restano meno di tre giorni prima della chiusura, quindi bisogna correre.

A dover correre è anche la Roma. Poco fa vi ho fatto via social alcuni nomi a sorpresa, profili già seguiti dai giallorossi in passato: tra questi c'è Leweling dello Stoccarda, grande esterno che entra ufficialmente nella lista della Roma, anche se il preferito resta Luiz Henrique. Si farà poi un tentativo per Gittens, che sarebbe probabilmente la prima scelta assoluta se non fosse per la chiusura del Chelsea, che finora non apre alla formula del prestito.

Restiamo dunque sul pezzo seguendo tutte le ultime notizie. Sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa; sul Napoli al momento non ho aggiornamenti e sto cercando di fare mente locale, mentre della Fiorentina, del Milan e dell'asse Roma-Juventus vi ho già detto tutto. Ci sono club che dovranno fare ancora molto in queste ore, senza dimenticare la Serie B che è già scesa in campo".