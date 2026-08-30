Moretto conferma: "Per Hutchinson non c'è il riscatto obbligatorio. Il prestito è oneroso"

Moretto conferma: "Per Hutchinson non c'è il riscatto obbligatorio. Il prestito è oneroso"MilanNews.it
Oggi alle 13:24Calciomercato Milan
di Antonello Gioia
Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sulla trattativa che porterà Omari Hutchinson dal Nottingham Forest al Milan.

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sulla trattativa che porterà Omari Hutchinson dal Nottingham Forest al Milan: "Omari Hutchinson al Milan: confermata la cifra del prestito oneroso di 4 milioni di euro. All’interno dell’accordo è presente un diritto di riscatto non obbligatorio. Il calciatore è atteso in Italia oggi".