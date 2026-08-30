Moretto conferma: "Per Hutchinson non c'è il riscatto obbligatorio. Il prestito è oneroso"
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Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sulla trattativa che porterà Omari Hutchinson dal Nottingham Forest al Milan.
Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sulla trattativa che porterà Omari Hutchinson dal Nottingham Forest al Milan: "Omari Hutchinson al Milan: confermata la cifra del prestito oneroso di 4 milioni di euro. All’interno dell’accordo è presente un diritto di riscatto non obbligatorio. Il calciatore è atteso in Italia oggi".
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Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
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