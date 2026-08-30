Calciomercato MN - Fofana verso il Galatasaray. Ma su di lui si muovono anche Lille, Lione e Betis

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Dopo Rafael Leao anche Youssouf Fofana potrebbe lasciare il Milan direzione Istanbul, Galatasaray, che però non sarebbe l'unica squadra in corsa

Il futuro di Youssouf Fofana è sempre più lontano dal Milan. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il centrocampista francese è seguito con particolare attenzione dal Galatasaray, al lavoro per provare a chiudere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

La pista turca appare al momento tra le più concrete, ma non è l'unica: sul giocatore avrebbe infatti manifestato un interesse reale anche Lille, Lione e Betis. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero quindi essere decisivi per definire la prossima destinazione in carriera di Fofana.