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MN - Fofana verso il Galatasaray. Ma su di lui si muovono anche Lille, Lione e Betis

MN - Fofana verso il Galatasaray. Ma su di lui si muovono anche Lille, Lione e BetisMilanNews.it
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Oggi alle 12:05Calciomercato Milan
di Redazione MilanNews
fonte di Lorenzo De Angelis
Dopo Rafael Leao anche Youssouf Fofana potrebbe lasciare il Milan direzione Istanbul, Galatasaray, che però non sarebbe l'unica squadra in corsa

Il futuro di Youssouf Fofana è sempre più lontano dal Milan. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il centrocampista francese è seguito con particolare attenzione dal Galatasaray, al lavoro per provare a chiudere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. 

La pista turca appare al momento tra le più concrete, ma non è l'unica: sul giocatore avrebbe infatti manifestato un interesse reale anche Lille, Lione e Betis. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero quindi essere decisivi per definire la prossima destinazione in carriera di Fofana. 