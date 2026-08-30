Nome nuovo per la fascia sinistra del Milan: proposto Ait-Nouri del City

Nome nuovo per la fascia sinistra del Milan: proposto Ait-Nouri del CityMilanNews.it
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 11:00Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Proposto al Milan come opportunità di questi ultimi giorni di calciomercato il terzino algerino del Manchester City Ait-Nouri

Stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport nelle ultime ore sarebbe stato proposto al Milan Rayan Ait-Nouri, terzino sinistro del Manchester City ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca. Il profilo dell'algerino rappresenta una possibile opportunità per rinforzare la corsia mancina e aumentare le alternative a disposizione di Ruben Amorim. 

Al momento si tratta di un nome emerso nelle battute finali del mercato, da capire se possa trasformarsi in una pista concreta per i rossoneri, che comunque hanno altre priorità da qui alle ore 20.00 del prossimo 1 di settembre. 