Nome nuovo per la fascia sinistra del Milan: proposto Ait-Nouri del City
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Proposto al Milan come opportunità di questi ultimi giorni di calciomercato il terzino algerino del Manchester City Ait-Nouri
Stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport nelle ultime ore sarebbe stato proposto al Milan Rayan Ait-Nouri, terzino sinistro del Manchester City ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca. Il profilo dell'algerino rappresenta una possibile opportunità per rinforzare la corsia mancina e aumentare le alternative a disposizione di Ruben Amorim.
Al momento si tratta di un nome emerso nelle battute finali del mercato, da capire se possa trasformarsi in una pista concreta per i rossoneri, che comunque hanno altre priorità da qui alle ore 20.00 del prossimo 1 di settembre.
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