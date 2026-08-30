Letizia: "Avevo parlato dell'arrivo di profili di altissimo livello e Hutchinson non lo è. Ma invito ad aspettare martedì"

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Francesco Letizia, giornalista di Sportitalia, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle ultime sul calciomercato del Milan.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulle ultime sul calciomercato del Milan: "Veniamo dalle 24 ore successive al summit tra Cardinale, Amorim e Gardiner. E proprio nelle ultime ore, in particolare da ieri sera, è affiorato di nuovo con grande insistenza il nome di Omari Hutchinson, trequartista o meglio ala del Nottingham Forest, ex Ipswich, cresciuto tra i settori giovanili di Arsenal e Chelsea. Parliamo di un ragazzo decisamente interessante, con mezzi tecnici importanti".

HUTCHINSON NON È IL COLPO CHE CI SI ASPETTAVA

Letizia, sull'acquisto probabile di Hutchinson, ci ha tenuto a precisare quanto segue: "Ora, ci tengo a sgombrare subito il campo da due cose. La prima è che al momento io non ho conferme ufficiali sull'arrivo di Hutchinson, il che non significa affatto che stia smentendo la notizia, anzi: immagino che sia una pista concretissima e che possa effettivamente arrivare. La seconda cosa è che capisco benissimo la reazione, fa parte del gioco e dei rischi del mestiere di chi fa informazione sul mercato. Se fino a ieri abbiamo parlato di profili di altissimo livello e poi il primo nome concreto che viene fuori è quello di un ragazzo promettente sì, ma oggettivamente non corrispondente all'identikit del top player, è normale che il tifoso dica 'ma come, che ci hai raccontato finora?'.

Su questo vi dico due cose con grande trasparenza. La prima è che io non sono Gerry Cardinale, ragazzi, gli acquisti non li faccio io e quindi non posso darvi la certezza matematica che l'operazione vada in porto, né posso sapere al millimetro come si incastri nella visione e nella programmazione del mercato del Milan tra questi ultimi giorni e gennaio. La seconda è un consiglio spassionato che vi do: mettiamo da parte la polemica a tutti i costi, l'astio e il risentimento. E non lo dico per me, perché potete scrivermi o criticarmi finché volete e mi riguarda fino a un certo punto, ma lo dico perché ormai a martedì manca pochissimo, parliamo di tre giorni pieni, e vale davvero la pena di aspettare martedì alle 20:00 per vedere cosa succede.

Voglio dire che, da quello che ci è stato raccontato e da quello che abbiamo capito, il mercato del Milan è apertissimo e di certo non si riduce a un solo colpo. Quindi anche l'arrivo di Hutchinson, se ci sarà, non sarà l'unico innesto — fermo restando che nel mercato non si può mai dare nulla per garantito al cento per cento. Per questo vi invito a sospendere il giudizio e fare un bilancio complessivo soltanto martedì sera, a bocce ferme".