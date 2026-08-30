Milan, casting aperto in difesa: Mendes può accendere il mercato tra Balde, Yoro e Inácio
Il Milan continua a lavorare sugli ultimi tasselli da consegnare a Ruben Amorim e uno dei reparti osservati con maggiore attenzione resta la difesa. In queste ore potrebbe tornare centrale anche Jorge Mendes, già impegnato sul fronte Gimenez-Potenzialmente decisivo per aprire nuove piste in entrata.
BALDE E YORO, DUE NOMI PESANTI SUL TAVOLO
Secondo i colleghi di Tuttosport tra i profili che potrebbero entrare nei radar rossoneri c'è Alejandro Balde, terzino sinistro del Barcellona assistito proprio da Mendes. I catalani potrebbero prendere in considerazione una cessione davanti a un'offerta compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro.
Attenzione anche al giovane centrale del Manchester United Leny Yoro, altro nome di grande prospettiva che il Milan starebbe valutando per rinforzare il reparto arretrato, avendoci Amorim lavorato già insieme proprio nel corso dell'ultima esperienza sulla panchina dei Red Devils.
INACIO RESTA IL SOGNO, PROPROSTO ANCHE AIT-NOURI
Tra gli obiettivi più ambizioni continua a figurare Gonçao Inacio dello Sporting, profilo molto apprezzato ma considerato estremamente complicato per costi, condizioni ma soprattutto tempi dell'operazione.
Nelle ultime ore, inoltre, sarebbe stato proposto ai rossoneri anche Rayan Ait-Nouri, terzino sinistro del Manchester City ai margini del progetto tecnico di Enzo Maresca. Il Milan sta quindi tenendo aperti diversi tavoli, con l'obiettivo di cogliere l'occasione migliore prima della chiusura del mercato.
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