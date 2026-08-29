Primo Piano Accordo verbale tra il Milan e il Nottingham per Hutchinson

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Arrivano conferme da parte del noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano sull’affare Hutchinson-Milan.

Riporta l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sui propri canali social che il Milan ha raggiunto un accordo verbale con il Nottingham Forest per l'arrivo Omari Hutchinson, trequartista inglese classe 2003.

Intesa iniziale tra le parti di un prestito con diritto di riscatto. La trattativa è dunque entrata nelle sue fasi finali, con il Milan che sta già lavorando per programmare le visite mediche di Hutchinson, così da procedere verso la definizione totale dell'affare. A fronte di questi aggiornamenti, il classe 2003 è sempre più vicino a vestire la maglia rossonera.