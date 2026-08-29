Il Milan prepara il viaggio di Hutchinson verso Milano
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Il Milan sta organizzando il viaggio in Italia di Omari Hutchinson
La trattativa tra il Milan e il Nottingham Forest per Omari Hutchinson è giunta oramai alle battute finali. Nelle scorse ore i club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del trequartista inglese sulla base di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.
Stando a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio il club rossonero sta anche già organizzando il viaggio del giocatore verso Milano, con l'intento di far sbarcare in Italia il ragazzo già domani, domenica, segnale di una trattativa ormai chiusa. Hutchinson si prepara così a diventare un nuovo rinforzo per la rosa di Ruben Amorim.
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