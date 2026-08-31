Moretto: "Amorim ha chiamato più volte Hutchinson nelle ultime ore per dirgli che..."

vedi letture

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sull'operazione Omari Hutchinson al Milan.

Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sull'operazione Omari Hutchinson al Milan: "Operazione chiusa, in serata il giocatore sarà a Milano. Le cifre definitive ve le proviamo a far capire: si tratterà di un prestito oneroso molto alto, mi dicono addirittura superiore ai 4 milioni di euro, con un diritto di riscatto - quindi diritto, non obbligo - fissato a una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Insomma, dovrà fare una grande stagione per convincere il Milan a trattenerlo. Vi posso rivelare un retroscena: Amorim ha spinto molto per averlo. Nelle varie chiamate avute nelle ultime ore, gli ha fatto capire che sarà un giocatore importante e che vuole aiutarlo a crescere per farlo diventare uno dei più forti del campionato italiano".

OCCHIO AL PARERE DI MARIANELLA

Massimo Marianella, giornalista, si è così espresso a SkySport su Omari Hutchinson, trequartista in arrivo nel Milan di Ruben Amorim: "Mi piace tantissimo. Mi sembra un’idea straordinaria del Milan perché non è uno di quei nomi sexy del calciomercato, di quelli inseguiti che finiscono costantemente sulle prime pagine, ma è un giocatore davvero forte. Io l’ho visto soprattutto con la maglia dell'Ipswich ed è un profilo cresciuto in settori giovanili importanti: Arsenal prima, Chelsea poi. Può giocare largo a destra per accentrarsi, può agire dietro la punta o fare tecnicamente anche la seconda punta di movimento. Non è un giocatore strutturato perché è piccolino, ma ha tantissimo talento, grande velocità e tanto movimento. A me piace tantissimo, è davvero una bellissima idea del Milan: parliamo di Omari Hutchinson, un gran colpo se la trattativa andrà a buon fine".