Calciomercato VIDEO MN - Gimenez in partenza per Porto: "Sono emozionato. Un saluto ai tifosi del Milan"

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Santiago Gimenez sta, in questi minuti, partendo verso Porto, in Portogallo, per iniziare la sua avventura con la squadra di Farioli.

Come testimoniato dall'inviato di MilanNews.it Antonio Vitiello a Milano Linate Prime, Santiago Gimenez sta, in questi minuti, partendo verso Porto, in Portogallo, per iniziare la sua avventura con la squadra di Francesco Farioli. Il messicano ha salutato così i tifosi del Milan ad un anno e mezzo dal suo arrivo in rossonero: "Un saluto a tutti: grazie! Sono pronto, è emozionante e sono felice perché è una nuova opportunità". Gimenez lascia il Milan in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro.

di Antonio Vitiello

GIMENEZ SEMPRE STATO FUORI DAL PROGETTO

Gimenez, durante questa estate, non si è mai allenato con il resto della squadra. Durante la tournée, infatti, era a Milanello per recuperare dall'infortunio subito al Mondiale e poi, una volta rientrata la squadra in Italia, Ruben Amorim ha deciso di metterlo fuori dal progetto come fatto con Tomori, Fofana e Nkunku: "Non è che - aveva spiegato il tecnico rossonero - non sono ottimi calciatori e ottimi uomini, ma è impossibile allenarsi con 27 giocatori a disposizione. Noi, come società, dobbiamo permettergli di svolgere la loro attività al meglio".