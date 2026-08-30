Colombo: "La presenza di Cardinale, che resterà fino a martedì, dimostra che c'è molto altro che bolle in pentola"

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Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, si è così espressa a Radio Sportiva sul Milan tra campo e calciomercato.

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, si è così espressa a Radio Sportiva sul Milan tra i risultati del campo e il calciomercato: "Io credo che Gila sia un grandissimo giocatore, e l'ha dimostrato. Pavlović ha un grande cuore e un altro acquisto dietro sarebbe fondamentale proprio nel ruolo di leader della difesa, perché si può dire tutto, tranne che De Winter trasmetta sicurezza.

Poi si parla tanto del trequartista, ma a mio avviso serve soprattutto un vice Goncalo Ramos: se Ramos non è in giornata, non possiamo scaricare tutta la responsabilità sulle spalle di Camarda. Questo è ciò che dice l'allenatore. Rispetto al passato c'è comunque un chiaro cambio di atteggiamento: probabilmente, dopo aver perso diversi talenti negli ultimi anni, ora c'è la volontà di valorizzarli, anche perché il caso Liberali è ancora fresco. Dopodiché, quando si giocherà ogni tre giorni tra campionato ed Europa League, non so se Camarda sia già abbastanza strutturato per fare l'alter ego di Goncalo Ramos. Ma Amorim, che allena la squadra da quasi due mesi, ne sa certamente più di me. La presenza di Cardinale, che ha deciso di restare a Milano fino a martedì, dimostra comunque che c'è molto altro che bolle in pentola".