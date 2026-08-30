Pellegatti: "Prima che parta la solita ironia: Cardinale ha promesso un colpo di mercato shock e non sarà Hutchinson"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso in un video sul suo canale Youtube su Omari Hutchinson, trequartista ad un passo dal Milan.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso in un video sul suo canale Youtube su Omari Hutchinson, trequartista ad un passo dal Milan: "Sgombriamo il campo dagli equivoci prima che parta la solita ironia: nel video di ieri ho menzionato la promessa di Gerry Cardinale su un mercato con un finale 'shock', ma non si tratta di Hutchinson. Il grande colpo magari arriverà più avanti, ma non è lui. Hutchinson è un buon giocatore di 23 anni: è un trequartista cresciuto nelle giovanili dell'Arsenal e proveniente dal Nottingham Forest, dove lo scorso anno non ha fatto benissimo. Gioca come trequartista partendo da destra per rientrare col piede mancino, proprio il profilo che cercava il Milan.

Sinceramente, come molti di voi, non lo conosco a fondo e non so quali siano stati i criteri specifici alla base di questo acquisto, ma sembra un profilo interessante. Vedremo. Credo più che altro abbiano voluto colmare una lacuna a livello numerico: essendo un trequartista che parte da destra, oggi può rappresentare l'alternativa a Loftus-Cheek con Pulisic a sinistra, anche se dubito partirà titolare. Ad ogni modo, ribadisco il concetto: pur trattandosi del trequartista di cui si parlava, questo acquisto non rientra nella sfera delle grandi notizie o del colpo 'shock' promesso da Cardinale".