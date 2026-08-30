Milan, Hutchinson è il colpo per accendere la trequarti: più soluzioni per Amorim

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Hutchinson è il colpo per accendere la trequarti rossonera e mettere a disposizione di Amorim più soluzioni lì davanti

Il Milan prepara l'arrivo di Omari Hutchinson, profilo già individuato per aggiungere qualità, imprevedibilità e profondità alla trequarti di Ruben Amorin. Il giocatore vede di buon occhio il trasferimento in rossonero e il Nottingham Forest, che non lo ha convocato nelle prime due giornate di Premier League, lo considera oramai sul mercato. L'operazione dovrebbe essere impostata sulla base di un prestito secco, ma oneroso.

DALL'ARSENAL AL NOTTINGHAM: TALENTO IN CERCA DI RILANCIO

Cresciuto nell'academy dell'Arsenal, Hutchinson ha debuttato tra i grandi con un'altra grande squadra di Londra, il Chelsea, prima di esplodere all'Ipswich Town, dove ha totalizzato 82 presenze e 14 gol, contribuendo alla storia promozione in Premier League della squadra di Ed Sheeran.

Successivamente il Nottingham Forest lo ha acquistato la scorsa estate per la modica cifra di 43,5 milioni di euro, ma la sua esperienza in maglia Reds è stata meno brillante di quanto ci si aspettasse: 42 presenze in tutte le competizioni ed un solo gol. Curiosamente, Hutchinson ha segnato il suo primo gol in assoluto in Premier League proprio contro lo United di Ruben Amorim, rovinandone l'esordio.

PIÙ ALTERNATIVE DIETRO RAMOS: IL MILAN ALLARGA LE ROTAZIONI

L'arrivo dell'inglese permetterebbe ad Amorim di ampliare sensibilmente le soluzioni offensive. Finora alle spalle di Gonçalo Ramos sono stati utilizzati soprattutto Cisse e Loftus-Cheek, mentre Rabiot e Saelemaekers hanno inciso entrando dalla panchina. Con Hutchinson, Cisse potrebbe crescere senza pressioni eccessive, mentre Loftus-Cheek e Rabiot avrebbero maggiore libera di alternarsi anche in mediana. Per quanto riguarda Saelemaekers, invece, il belga potrebbe essere gestito tra fascia e zona offensiva, in attesa del pieno recupero di Pulisic.

Con tre competizioni da affrontare, dunque, avere un'opzione in più lì davanti può diventare fondamentale per Ruben Amorim, che anche se in ritardo avrà finalmente a disposizione il suo trequartista di destra di piede mancino.