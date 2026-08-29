Primo Piano Europa League 2026/27: svelato il calendario del Milan di Ruben Amorim

vedi letture

È stato reso noto in questi istanti il calendario delle partite della fase campionato dell’Europa League 2026/2027. Ecco quando e dove giocherà il Milan.

È stato reso noto in questi istanti il calendario delle partite della fase campionato dell’Europa League 2026/2027. Di seguito data, orario e partite dei rossoneri. In seguito all’estrazione del calendario della fase Europa League, che partirà la settimana del 16/17 settembre, questi sono gli impegni in casa ed in trasferta del Milan di Ruben Amorim.

MILAN A SAN SIRO

1° giornata - 16 settembre, ore 21.00 Milan-Benfica

4° giornata - 5 novembre, ore 18.45 Milan-Ferencavors

6° giornata - 10 dicembre, ore 21.00 Milan-Sunderland

8° giornata - 28 gennaio, ore 21.00 Milan-Ararat Armenia

MILAN IN TRASFERTA

2° giornata - 15 ottobre, ore 18.45 Salisbugo-Milan

3° giornata - 22 ottobre, ore 21.00 Bournemouth-Milan

5° giornata - 26 novembre, ore 18.45 Olympiakos-Milan

7° giornata - 21 gennaio, ore 21.00 Levski Sofia-Milan