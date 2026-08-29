Calciomercato
MN - Summit di mercato di 4 ore e mezza: l’intenzione è regalare ad Amorim ancora due acquisti
MilanNews.it
Questa mattina c’è stato un summit di mercato durato 4 ore e mezza tra società, allenatore e Cardinale per fare il punto sul mercato.
Come apprende la redazione di MilanNews.it, questa mattina c'è stata nel centro di Milano una riunione generale durata circa 4 ore e mezza tra Cardinale, la dirigenza con Almstad e Gardiner e con il tecnico dei rossoneri Rubén Amorim. Quello che è emerso da questo meeting è che il Milan resterà attivo sul mercato fino all’ultimo secondo e l’intenzione è quella di fare almeno un paio di acquisti. Già individuati i profili, tra cui un trequartista.
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