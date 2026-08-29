Guidi annuncia: "Se Tomori, Fofana e Gimenez non verranno venduti entro il 1 settembre, resterebbero comunque fuori dal progetto"

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Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Tomori, Fofana e Gimenez, gli epurati di casa Milan.

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Tomori, Fofana e Gimenez, gli epurati di casa Milan: "Fuori dal Milan. Anche se dovessero restare a libro paga. Gerry Cardinale è stato chiaro con Fikayo Tomori, Youssouf Fofana e Santiago Gimenez. Se il 2 settembre – alla fine della sessione estiva del calciomercato in Italia - il trio di “epurati” di lusso fosse ancora sotto contratto con il Diavolo, resterebbe comunque fuori dal progetto. Che significa? Allenamenti separati dal resto della squadra e zero chance di giocare. Non a caso, Tomori, Fofana e Gimenez non sono stati inseriti nella lista ufficiale rossonera per l’inizio della Serie A.

Tomori ha ancora un anno di contratto con il Milan a 3,5 milioni netti a stagione. A differenza degli altri due, dunque, il centrale inglese non può partire in prestito, a meno di rinnovo (ipotesi oggi difficilmente percorribile). Dove può andare ora Tomori? Bella domanda. L’ultimo sondaggio è dell’Aston Villa, che poi ha abbandonato l’idea. Alla Juve c’è chi ha portato l’inglese in Italia, Frederic Massara: al momento, però, non c’è nulla più che la stima reciproca. Il francese E Fofana? Per il centrocampista ex Monaco si sono fatte vive soprattutto le squadre della Premier: Nottingham Forest, Crystal Palace e, di recente, Brighton. Nessuna, però, finora ha approfondito i contatti fino a formulare una vera e propria offerta al Diavolo. Dal canto suo, Fofana ha chiuso subito la porta al ritorno in Francia. Il suo stipendio da 3 milioni netti (5,5 lordi) non è proibitivo, mentre il Milan chiede tra i 15 e i 20 milioni. Eppure, al momento non c’è ancora una trattativa calda e il francese nei giorni scorsi ha postato sui social una foto sorridente in compagnia degli altri “epurati” a Milanello, quasi fosse una provocazione".