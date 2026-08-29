Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 28 agosto

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Si riporta il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero.

Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per la sessione estiva 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali del club rossonero e della seconda squadra Milan Futuro:

ACQUISTI MILAN

Andrej Kostic (attaccante, Partizan Belgrado), a titolo definitivo

Gonçalo Ramos (attaccante, PSG), titolo definitivo

Aurelien Guernier (esterno, Birmingham City), a parametro zero

Mario Gila (difensore, Lazio), a titolo definitivo

Luka Modric (centrocampista), rinnovo di contratto

Sankhoun Diawara (difensore, Troyes) a titolo definitivo

Diego Moreira (centrocampista, Strasburgo) a titolo definitivo

CESSIONI MILAN

Niclas Fullkrug (attaccante, West Ham), fine prestito

Ismael Bennacer (centrocampista), contratto risolto

David Odogu (difensore), prestito al Tolosa

Zachary Athekame (difensore), prestito al Lione

Christopher Nkunku (Lipsia), attaccante

OBIETTIVI MILAN

Alvyn Sanches (attaccante, Young Boys)

POSSIBILI USCITE

Rafa Leao (Galatasaray)

Youssouf Fofana (Crystal Palace, Brighton, Aston Villa)

Samuele Ricci (Como)

Fikayo Tomori (Aston Villa)

Santi Gimenez (Porto)

Bondo (Rennes, Lens)

LE DATE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2026

Dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;

LE PAROLE DI AMORIM SUL MERCATO

Sta per chiudersi il mercato. Sei contento che questa sia l’ultima partita con il mercato aperto e se ci dai aggiornamenti su Leao e Ricci.

“Sono molto contento della squadra. Non so cosa succederà da qui alla fine del mercato. Leao non è pronto per essere convocato, si è allenato solo una volta e non sarà della partita. Dobbiamo attendere cinque giorni per la fine dei trasferimenti. Se arriverà qualcuno, è perché potrà aiutarci sia nel presente sia nel futuro. Io cercherò di scegliere i migliori interpreti per la partita di domani. A fine mercato, parleremo della nostra rosa”.

E' una scelta definitiva su Tomori, Fofana e Gimenez o potrebbero essere reintegrati?

"Non è che non sono ottimi calciatori e ottimi uomini, ma è impossibile allenarsi con 27 giocatori a disposizione. Noi, come società, dobbiamo permettergli di svolgere la loro attività al meglio. Il mercato è aperto, ma il mio focus è sul Venezia".

Non pensa che la squadra sia corta in alcuni ruoli?

“Credo che dobbiamo rimanere concentrati sulla partita. Ci sono tanti giocatori e giovani che hanno bisogno di minutaggio. Non possiamo pensare di risolvere tutti i problemi in una sola sessione di mercato. Ci vorrà tempo per mettere tutto a posto. Poi potrebbero esserci delle sorprese. Oggi tutti vogliono le cose in maniera rapida, ma penso che ci voglia del tempo per certe cose. E ci potrebbero essere delle sorprese come è successo con Cisse. Adesso, tutto quello che facciamo avrà un impatto sul futuro e ci vuole calma, pazienza e magari – ripeto – ci saranno delle sorprese”.