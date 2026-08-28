MN - Scambio documenti in corso tra il Milan e Galatasaray per Leao
Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it è in questo momento in corso lo scambio di documenti tra il Milan e Galatasaray per il trasferimento in Turchia di Rafael Leao, presente tra le altre cose in tribuna oggi a San Siro per assistere all'ultima partita del Diavolo da giocatore rossonero.
Dopo una lunga telenovela il portoghese si trasferirà in Turchia per 45 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus più il 20% sulla futura rivendita. Di Leao ha parlato anche Amorim nel pre partita di Milan-Venezia dicendo: "Io credo che se sei in questa squadra devi dare sempre il 100%, se cresce la squadra cresce anche il singolo. Per ottenere i risultati è importante il gruppo. E di conseguenza vengono valorizzate anche le individualità".
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