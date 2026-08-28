Calciomercato MN - Cifre Leao al Galatasaray: al Milan 45 milioni più bonus più una percentuale

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Quanto guadagnerà il Milan dal trasferimento di Rafael Leao, calciatore portoghese classe 1999, al Galatasaray, club turco.

Dal trasferimento di Rafael Leao al Galatasaray, il Milan guadagnerà 45 milioni di euro più 2 milioni di euro di bonus più il 20% sulla futura rivendita del calciatore. Lo apprende Pietro Mazzara della redazione di MilanNews.it.

LEAO HA ACCETTATO IL GALATASARAY

C'erano due offerte sul piatto di Leao: quella del Galatasaray di 12 milioni di euro a stagione e quella dell'Aston Vlla da 7,5 milioni di euro annui. E, alla fine, quando sembrava che in vantaggio ci fossero gli inglesi per il blasone della Premier League, il calciatore ha scelto i turchi. Al Milan cambiava poco: sia da un club che dall'altro, i rossoneri avrebbero ricevuto - e riceveranno dal Galatasaray - circa 43 milioni di euro. Alla vigilia di Milan-Venezia l'allenatore rossonero Ruben Amorim è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro i lagunari, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A Enilive 2026/27 per parlare di Leao: “Possiamo parlare di questo tra cinque giorni. È difficile parlare di situazioni individuali. Capisco quello che mi chiedete, ma nella prossima conferenza vi dirò tutto sul mercato. Leao è un giocatore molto forte e che se è nel giusto mindset, può giocare in qualsiasi squadra del mondo. A volte, nel calcio, arriva un momento in cui bisogna andare altrove. Non abbiamo ancora parlato del Venezia, come gioca la sua squadra, che sia una squadra che fatto molto bene lo scorso anno in Serie B. Io sono concentrato sulla mia prima partita a San Siro”.