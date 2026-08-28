Ricci è arrivato a Como per sottoporsi alle visite mediche di rito con il club Lariano

Ricci è arrivato a Como per sottoporsi alle visite mediche di rito con il club LarianoMilanNews.it
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Oggi alle 18:25Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Samuele Ricci è arrivato a Como per sottoporsi alle visite mediche con il club Lariano

Samuele Ricci è da poco arrivato arrivato a Como per sottoporsi alle visite mediche con il club Lariano. Il centrocampista italiano si trasferisce da Cesc Fabregas con la formula del prestito oneroso a 1.5 milioni con diritto di riscatto fissato a 22.

Nella serata di ieri, dopo aver salutato i suoi ex compagni di squadra, Samuele Ricci è stato intercettato dai microfoni dei colleghi di Sportitalia, ai quali ha detto: "Ovvio che mi sono trovato bene (al Milan, ndr) . Continuerò a fare il tifo per loro, gli auguro il meglio e di fare una grande stagione". 