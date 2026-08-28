Baiocchini: "Leao ha ospitato a casa sua i rappresentati del Galatasaray e ha sentito Emery al telefono: sono ore decisive"

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Manuele Baiocchini, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso a SkySport sul futuro di Leao, attaccante in uscita dal Milan.

Manuele Baiocchini, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso a SkySport sul futuro di Leao, attaccante in uscita dal Milan: "Sono ore decisive per il futuro di Leao. Ieri Emery ha provato a chiamare Leao per convincerlo, ha incontrato anche a casa sua i rappresentanti del Galatasaray. Le due offerte, diverse fra loro, sono entrambe sul piatto. Nelle prossime ore, credo al massimo domani mattina, conosceremo il futuro di Leao".

IL CONSIGLIO DI CONDO A LEAO

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24 a margine dei sorteggi della prossima edizione di Champions League, Paolo Condò ha detto la sua sul futuro di Rafael Leao, conteso tra Aston Villa e Galatasaray. Di seguito le sue dichiarazioni: "Istanbul è molto, molto più bella di Birmingham. Non lo so. Non voglio essere troppo cattivo con Leao, ma in Premier non so quanto la vede. Nel campionato turco penso possa fare sfracelli. Se gioca con la voglia di queste ultime stagioni può andare in Turchia a svernare sereno". Apprende la redazione di MilanNews.it ch quello di oggi è stato un pomeriggio intenso sul fronte Rafael Leao. Milan, Aston Villa e Galatasaray hanno mantenuto vivi i contatti e la trattativa resta aperta su entrambi i fronti. Il portoghese al momento non ha ancora preso una decsione definitiva in merito al suo futuro, che è comunque attesa nelle prossime ore.